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Stena Bulk CEO'su Hanell: Stena Impero gemimiz serbest bırakıldı
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında alıkoyduğu Stena Impero adlı İngiliz bandıralı petrol tankerini sabah saatlerinde serbest bıraktı. Tankerin sahibi...
DIŞ HABERLER 27.09.2019, 11:55
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında alıkoyduğu Stena Impero adlı İngiliz bandıralı petrol tankerini sabah saatlerinde serbest bıraktı.
Tankerin sahibi Stena Bulk şirketinin CEO’su Erik Hanell yazılı yaptığı basın açıklamasında, "Stena Bulk ve Kuzey Deniz İşletmeciliği olarak, Stena Impero ve ekibinin serbest kaldığını teyit ederiz. Tanker, Bandar Abbas Limanı’nı terk etti ve mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Tankerin sahibi Stena Bulk şirketinin CEO’su Erik Hanell yazılı yaptığı basın açıklamasında, "Stena Bulk ve Kuzey Deniz İşletmeciliği olarak, Stena Impero ve ekibinin serbest kaldığını teyit ederiz. Tanker, Bandar Abbas Limanı’nı terk etti ve mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Tanker, Temmuz ayından beri İran Bandar Abbas Limanında alıkonuluyordu.
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