Steinmeier: Suriye’deki ateşkes cesaret verici

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Suriye’de Rusya ve Türkiye’nin çabalarıyla başlayan son ateşkesin cesaret verici olduğunu söyledi. “Passauer Neuen Presse” gazetesinin 31 Aralık Cumartesi sayısı için açıklamalarda bulunan Steinmeier, Suriye’deki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Umut verici bir sinyal Steinmeier, son ateşkesin şansının ne olduğu yönündeki bir soruya,” Biz her zaman Suriye’de altı yıldır devam eden kanlı ve acımasız savaşın sona ermesi için çaba sarf ettik. Şimdi hem Suriye rejimi hem de muhalefetin ülke genelinde ateşkes konusunda anlaşmış olması umut verici bir sinyal. Yine de hepimiz temkinli olmalıyız. Henüz anlaşmanın tüm detayları ortaya çıkmadı, bazı temel konular da tamamen açıklığa kavuşmuş değil. Önümüzdeki günler anlaşmanın kalıcı olup olmayacağını gösterecek” karşılığını verdi.” Rusya ve bölgesel güçler olmadan barış olmaz Rusya’nın uzun vadede askeri çözümün sonuç vermeyeceğini görmesi gerektiğin kaydeden Steinmeier, Batının Moskova ve bölgesel güçlerin dahil olmadığı bir çözümün olamayacağının farkında olduğunu söyledi. Steinmeier, Rusya ve Türkiye arasında varılan ateşkesin ancak İran, Suudi Arabistan ve Katar’ın da dahil olmasıyla kalıcı olabileceğine vurgu yaptı. 2254 sayılı BM kararı doğrultusunda acil olarak siyasi çözüm için çaba harcanmasının önemli olduğunu kaydeden Alman Dışişleri Bakanı, Suriye’de abluka altındaki tüm bölgelerde kalıcı olarak insani yardım ulaştırılması için yollar açılmasının da gerektiğini söyledi. Steinmeier,” Savaş kalıcı olarak nasıl sona erdirilebilir? “soruna ise şu karşılığın verdi: “Şubat ayında Münih’te yapılan Suriye görüşmelerini hatırlıyor musunuz? Orada ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştık. Ogünden buyana tecrübeler şunu gösteriyor: Gerçek siyasi görüşmeler yapılmazsa, Suriye’de ateşkesin bozulması ve kanlı çatışmaların başlaması an meselesi. Bunun tekrarlanmaması gerekir. Suriye’deki insanlar ve savaştan kaçan Suriyeliler için 2017 yılı umudun yılı olmalı. Ateşkes konusunda gelen haberler, siyasi tarafların istekli olması durumunda bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.” Şu ana kadar 2,6 milyar Euro yardımda bulunduk Farnk Walter Steinmeier, insani felaketin büyümemesi ve zor durumdaki insanlara yardım ulaşması için yapılması gerekenler konusunda ise şunları söyledi: “Biz gerçekten çok şey yapıyoruz ve bu alanda öncüyüz: Suriye krizinin çözümü konusunda 2012’den bu ana kadar yaptığımız yardımların tutarı 2,6 milyar Euro, bunun yarıya yakını insani yardım. Doğu Halep’ten tahliye edilenlerin gıda malzemeleri, çadır ve tıbbi malzemelerin yanı sıra, kış için battaniye, soba ve kışlık elbise gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması için de son olarak 55 milyon Euro destek verdik. “