St. Petersburg şehir hükümeti, Ekonomi Forumu’nda 30 anlaşma imzalamayı planlıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – St. Petersburg Valisi Georgiy Poltavçenko, şehir hükümetinin St. Petersburg Ekonomi Forumu çerçevesinde yaklaşık 30 anlaşma imzalamayı planladığını bildirdi.

Poltavçenko gazetecilere yaptığı açıklamada, “St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda şehir hükümeti yaklaşık 30 anlaşma imzalamayı planlıyor. Ayrıca anlaşmaların değeri geçen seneden daha fazla olacak. Planladığımız her şeyi imzalarsak o zaman tüm yılların rekorunu kıracağız ” dedi.

Özellikle “Vostoçnıy Radius” karayoluna ilişkin anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini belirten Vali, “İmzalamayı planladığımız en önemli belge Neva nehri üzerinden geçecek bu karayolu projesi. Bu projeye dahil olmak isteyenlerin sayısı çok fazla” derken, projenin değerinin ilk değerlendirmelere göre 100 milyar rubleden fazla olduğunu söyledi.

Ayrıca, forum kapsamında 20’den fazla tartışma alanı, seminer ve yuvarlak masa toplantısının düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.