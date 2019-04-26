Sri Lanka’da polis ile bir grup arasında çatışma çıktı

Sri Lanka () – Sri Lanka’da polis ekiplerinin, bir binada yaptıkları arama sırasında binadaki silahlı grup ile çatışma yaşandı.

Yerel medya, Sri Lanka’nın doğusunda yer alan Sainthamaruthu bölgesindeki Kalmunai şehrinde polisin bir binaya yaptığı arama operasyonu sırasında polis ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Baskın yapılan binanın ‘çelik yelek üretimi’ yapılan bir işletme olduğu belirtildi.

Yerel medya, polisin ‘intihar yelekleri‘nin bu işletmede üretildiğinden şüphelendiklerini duyurdu.

Çatışmanın Sri Lanka’ya yapılan terör saldırılarıyla ile bir ilgisi olup olmadığı belirtilmedi.