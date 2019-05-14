Sri Lanka’da camilere ve Müslümanlara ait dükkânlara saldırı

Sri Lanka () – Sri Lanka’da 253 kişinin hayatını kaybettiği otel ve kiliselere yönelik saldırıların 3 hafta sonrasında, ülkede camiler, mescitlere ve Müslümanlara ait dükkânlara saldırı düzenlendi. Puttalam bölgesinde ise bir kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Sri Lanka’da 253 kişinin hayatını kaybettiği otel ve kiliselere yönelik saldırıların ardından; ülkenin çeşitli bölgelerinde cami ve Müslümanlara ait dükkânlara İslam karşıtı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi.



3 CAMİ VE 3 MESCİTE SALDIRDILAR

Ülkenin Kiniyama, Bingiriya ve Kurunegala bölgelerinde İslam karşıtı gruplar tarafından, 3 cami ile 3 mescidin camlarının ve kapılarının kırıldığı belirtildi. Ayrıca saldırganların, cami ve mescitlerin içlerine de zarar verdiği belirtildi.

Öte yandan çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu Chilaw bölgesinde ise, Facebook’ta başlayan bir tartışmanın ardından cami ve Müslümanlara ait dükkânlara saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, Facebook’taki tartışmayı başlattığı iddia edilen 38 yaşındaki Müslüman bir işadamının gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin Puttalam bölgesinde ise İslam karşıtı grubun saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Müslüman bir vatandaşın bıçaklı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Düzenlenen bu saldırılar sonrası sokağa çıkma ve sosyal medya yasakları kısa süreliğine yeniden uygulanırken, polis konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, saldırıları düzenleyen gruba en sert şekilde cevap vereceğini açıkladı.