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Sri Lanka’da art arda patlamalar: 138 ölü (3)

Sri Lanka () - Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. Yerel basın ve uluslararası ajanslar patlamalarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Emniyet birimleri canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı insanları kalabalık...

Sri Lanka’da art arda patlamalar: 138 ölü (3)

Sri Lanka () - Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. Yerel basın ve uluslararası ajanslar patlamalarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Emniyet birimleri canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı insanları kalabalık bölgelerden uzak durmaları noktasında uyardı.

Yerel medya patlamaların Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Colombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda şu ana kadar 138’den fazla kişinin hayatını kaybettiği; 400’den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.


YEREL HABER PLATFORMU: 185 ÖLÜ
Sri Lanka'nın NewsFirst haber platformu ise ölü sayısının 185 olduğunu duyurdu. Paltform Colombo Ulusal Hastanesi'nde 46 ölü, 259 yaralının; Kalubowila Hastanesi'nde: 17 yaralının; Negombo Hastanesi'nde: 74 ölü, 113 yaralının; Katana Kilisesi'nde 31 ölünün; Ragama Hastanesi'nde 7 ölü 30 yaralının; Batticaloa'da ise 27 ölü 80 yaralının bulunuduğunu duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Colombo'daki patlamalarda hayatını kaybedenlerden 11'inin turist olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor. 

Sri Lanka Başbakanı, güvenlik kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Emniyet birimleri patlamaların ardından bu bölgeleri kordon altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kilise ve otellerdeki patlama sonrası görüntüler
(3 görüntü DGS’de - GÖRÜNTÜLERDE CESET VB GÖRÜNTÜ YOK)

 

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