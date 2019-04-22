Sri Lanka Hükümet Sözcüsü: İstihbarat servisleri uyarılmıştı

Gonca YAĞCI, () - Sri Lanka’da 290 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılardan iki hafta önce yetkililerin uyarıldığı ve şüphelilerin isimlerinin verildiği açıklandı.

Sri Lanka hükumet sözcüsü Rajitha Senaratne yaptığı açıklamada, pazar günü meydana gelen saldırılardan önce İstihbarat Servisi’nin uyarıldığını ve şüpheli isimlerin kendilerinde bulunduğunu söyledi.

Guardian gazetesindeki habere göre, Senaratne 4 Nisan tarihinde yani saldırılardan 14 gün önce bu saldırılarla ilgili bilgilendirildiklerini söyledi. Kabine sözcüsü, 9 Nisan’da ulusal istihbarat şefinin bir mektup yazdığını ve bu mektupta terörist organizasyonun birçok üyesinin isminin yazılı olduğunu söyledi. Senaratne, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin ise bu mektuplardan bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara ise şu ana kadar 24 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve şüphelileri saldırıların meydana geldiği Colombo’ya taşıyan bir aracı sürücüsüyle birlikte bulduklarını belirtti.

Habere göre, Başbakan Wickremesinghe, Sri Lanka istihbarat servislerinin olası saldırılarla ilgili olarak 10 gün öncesinden uyarıldıklarını kabul ederek, bundan bakanlarının haberi olmadığını söyledi.

Telekominikasyon Bakanı Harin Fernando ise istihbarat birimlerinin olayla ilgili uyarıldıklarını ancak harekete geçmekte geç kaldıklarını iddia etti.

Pazar günü Sri Lanka’da 3 otel ve 3 kilise ve 2 farklı noktada ard arda düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 290 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 500 kişi de yaralandı.

Patlamalarda iki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti.

Hükümet patlamaların ardından ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene ise yaptığı açıklamada, şimdiye kadar saldırıları üstlenen olmadığını belirtti.