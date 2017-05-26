Sri Lanka'da sel ve toprak kaymalarında 91 kişi öldü

Sri Lanka, 26 Mayıs, () - Sri Lanka'da, muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 91 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi kayıp.

Hindistan açıklarındaki Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketlerine, kurtarma ekipleri ve Sri Lanka ordusu müdahale ederek botlarla ve helikopterlerle arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Yağmur mevsiminin başında bastıran sağanaklar, Hint Okyanusu'nda yere alan adadaki yüzlerce insanı da evsiz bıraktı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre Kalatura'da birkaç farklı yerde, en az beş toprak kayması olduğu aktarıldı. Arama çalışmalarına 400 asker katıldı.

Türkiye'den, Sri Lanka'ya taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, felaketle ilgili yazılı açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sri Lanka’da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 91 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

"Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"Türkiye, bu zor zamanında Sri Lanka'nın yanındadır ve ihtiyaç olduğu takdirde yardıma hazırdır."

Görüntü Dökümü:

- Sel felaketinin etkilerinden görüntüler