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Sri Lanka'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 1 yaralı
Sri Lanka'da askeri uçak düştü, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetti. Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait uçak Badulla bölgesindeki Haputale kasabasında düştü. Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait olduğu belirtilen Harbin Y-12 tipi uçakta bulunan...
DIŞ HABERLER 03.01.2020, 11:47
Sri Lanka'da askeri uçak düştü, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetti.
Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait uçak Badulla bölgesindeki Haputale kasabasında düştü. Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait olduğu belirtilen Harbin Y-12 tipi uçakta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti. Kasabada yerleşim yerlerine yakın bir yere düşen uçağın etrafa yayılan parçalarının isabet ettiği bir kadın da yaralandı.
Yetkililer, uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait uçak Badulla bölgesindeki Haputale kasabasında düştü. Sri Lanka Hava Kuvvetleri?ne ait olduğu belirtilen Harbin Y-12 tipi uçakta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti. Kasabada yerleşim yerlerine yakın bir yere düşen uçağın etrafa yayılan parçalarının isabet ettiği bir kadın da yaralandı.
Yetkililer, uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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