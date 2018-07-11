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Srebrenica kurbanları Prizren'de anıldı

Enis Tabak / Prizren, 11 Temmuz, () - Kosovalılar, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan en vahşi katliamlardan Srebrenitsa'da kurban edilenleri 23’üncü yıldönümünü, Prizren’de düzenlenen yürüyüş ile andı. Şarski Behar Derneği organizasyonuyla...

Srebrenica kurbanları Prizren'de anıldı

Enis Tabak / Prizren, 11 Temmuz, () - Kosovalılar, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan en vahşi katliamlardan Srebrenitsa'da kurban edilenleri 23’üncü yıldönümünü, Prizren’de düzenlenen yürüyüş ile andı.
Şarski Behar Derneği organizasyonuyla "Barış Yürüyüşü" adı altında gerçekleşen yürüyüşe Boşnak siyasi temsilciler, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Yürüyüş ile 1995 yılında Srebrenitsa'da, Sırp güçleri tarafından acımasızca katledilen Boşnak halkı anılarak, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında en büyük katliamın gerçekleştiğine bir kez daha dikkat çekildi.
Prizren'in Maraş semtinden başlayan soykırım kurbanlarının anıldığı barış yürüyüşü, tarihi Şadırvan meydanına kadar devam etti.
Ellerinde Boşnak, Kosova ve Türk bayrakları ile Prizren'nin ana caddesinde yürüyen Kosovalılar, Srebrenitsa kurbanlarını hiçbir zaman unutmayacakları mesajını verdiler.
Şadırvan meydanında çocukların gösterileri davetlileri duygulnadırdı. 'ya konuşan T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, "Benzer vahşetin Balkanlar'da ve tüm dünyada tekrar etmemesi için bir dayanışma yürüyüşü olduğunu düşünüyorum" dedi. Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Detay
- Prizren İl Müftüsü Besim Berişa ile söyleşi
- T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya söyleşi

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