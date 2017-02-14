Spicer: Yıpranan güven duygusu nedeniyle Güvenlik Danışmanının istifası istendi

Edip Sönmez / İstanbul, 14 Şubat, () - Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, "yıpranan güven" nedeniyle Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının Trump tarafından istendiğini söyledi.

Sean Spicer basın toplantısında, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Başkan Trump ile aralarındaki güven duygusunun aşınıp yıpranması nedeniyle" Donald Trump tarafından istifasının istendiğini belirtti.

Spicer, olayın "hukuki bir mesele değil, bir güven meselesi" olduğunu vurguladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump ve Flynn'in arasında ilişkinin, "bir değişiklik yapılması ihtiyacının hissedildiği noktaya varıncaya dek yıprandığını ve ortaya "bir takım sorgulanabilir durumların çıktığını" söyledi. Sözcü, bu sorgulanabilir durumların ne olduğunu belirtmedi.

Güvenlik Danışmanı Flynn dün istifasını sunmuştu.

Sean Spicer ayrıca, Flynn'in istifasıyla Rusya'yla yaşanan gelişmelerin bağlantısının olmadığı aktardı: Spicer, "Trump, Flyyn'e Rusya'ya yaptırımlar konusunu görüşme talimatı vermedi" diyerek, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle yapmış olduğu ve tartışma konusu olan telefon görüşmelerindeki hiçbir şeyin kanun dışı olmadığını ifade etti.

(Fotoğraflı)