SPD’li Türk başkandan resepsiyonu

Taner Tüzün, 5 Şubat, Nurnberg ( ) Almanya’nın Nürnberg kentinde, Nordosbahnhof semti (Sosyal Demokrat Parti) SPD Başkanı ve aynı zamanda Nürnberg SPD İl Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Gümrükçü'nün verdiği yeni yıl resepsiyonu ilgi gördü. Resepsiyonda Federal milletvekili Gabriele Heinrich, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Belediye Meclis üyeleri, Türk-Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Boz ile çok sayıda davetli hazır bulundu. Gümrükçü konuklarına hoş geldiniz konuşması yaptı. Federal Milletvekili Gabriele Heinrich’da, yaptığı konuşma da SPD için üç önemli değerin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bunları Özgürlük, eşitlik ve dayanışma olarak sıraladı. Heinrich, Martin Schulz’un SPD’ye gelmesi ile partinin seçimlerde şansının yükseldiğini belirtti. Partiye Nürnberg’de ,yeni üye sayısının bu dönemde 2500 artış gösterdiğine vurgu yaptı. TÜRK MUTFAĞINDAN İKRAM YAPILDI Resepsiyonda Türk yemekleri ağırlıklı ikramda bulunurken, konuşmacılara Türk şarabı hediye edildi. Abdurrahman Gümrükçü konuklarını en iyi şekilde ağırlamanın mutluluğunu dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------- Genel Görüntü Abdurrahman Gümrükçü konuşuyor Federal Milletvekili Gabriele Heinrich konuşuyor Arif Taşdelen konuşuyor Abdurrahman Gümrükçü ‘ya konuşuyor