Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Aralık () – Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel mide operasyonu geçirdi. Bild gazetesinin bildirdiğine göre, yıllardır diyabet hastası olan Sigmar Gabriel’in Hessen’de bir klinikte gerçekleştirilen operasyonla midesi küçültüldü. 57 yaşındaki Gabriel’in son dönemlerde insülin değerlerini kontrol etmekte zorlandığı için ameliyat olduğu öğrenildi. İki saat süren ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken, Gabriel’in Noel’i Goslar kentindeki evinde geçireceği kaydedildi.
SPD lideri Gabriel’in midesi küçültüldü
Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Aralık () – Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel mide operasyonu geçirdi. Bild gazetesinin bildirdiğine göre, yıllardır diyabet hastası olan Sigmar...
23 Aralık 2016 Cuma 11:02
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