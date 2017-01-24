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SPD lideri Gabriel, parti liderliği ve başbakanlık adaylığından vazgeçti

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel’in sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde başbakan adayı olmaktan vazgeçtiği bildirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre SPD lideri Gabriel, parti başkanlığını...

SPD lideri Gabriel, parti liderliği ve başbakanlık adaylığından vazgeçti
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel’in sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde başbakan adayı olmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre SPD lideri Gabriel, parti başkanlığını da bırakacak. Şu anda başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı görevini sürdüren Sigmar Gabriel’in, cumhurbaşkanlığına adaya gösterilen Frank Walter Steinmeier’in yerine Dışişleri Bakanı olacağı belirtiliyor.

Gabriel’in yerine Martin Schulz

Gabriel’in çekilme kararının ardından haftalardır merakla beklenen 'SPD’nin başbakan adayı kim olacak?' sorusu da netlik kazanacak. Alman basını, SPD’nin başbakan adayının Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz olacağını yazdı. Schulz’un Gabriel’den boşalacak olan parti genel başkanlığı koltuğunu da üstleneceği kaydedilen haberlerde, Gabriel’in çekilme kararında, kendisi tarafından yaptırılan ve partililerin Schulz’u aday olarak görmek istedikleri yönündeki anket sonuçlarının etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Die Zeit gazetesine konuşan Gabriel, Merkel karşısında şansı daha yüksek olan Schulz’u başbakan adayı olarak göstermenin, parti genel başkanı olarak görevi olduğunu söyledi.

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