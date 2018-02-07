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SPD Başkanı Schultz Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Şubat  () –  Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CSU/CDU) ve Sosyal Demokrat’ların (SPD) uzlaştığı Koalisyon anlaşmasına göre SPD Başkanı Martin Schultz’un Almanya’nın...

SPD Başkanı Schultz Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Şubat  () –  Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CSU/CDU) ve Sosyal Demokrat’ların (SPD) uzlaştığı Koalisyon anlaşmasına göre SPD Başkanı Martin Schultz’un Almanya’nın yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor.
Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan habere göre Schultz Koalisyon anlaşmasında sosyal demokratların etkisinin görüldüğünü söyledi.
Gazetenin edindiği bilgilere göre “Groko” da denilen Büyük Koalisyon’un anlaşmasına göre Almanya’da  bakanlıklar şu şekilde dağıtıldı:
Dışişleri Bakanı: (muhtemelen) Martin Schultz, SPD
İçişleri İmar ve İskan Bakanı: Horst Seehofer, CSU
Maliye Bakanı: Olaf Scholz, SPD, (muhtemelen Başbakan Yardımcısı da olacak)
Savunma Bakanı: Ursula von der Leyen, CDU
Ekonomi Bakanı: Peter Altmaier, CDU
Sağlık Bakanı: (muhtemelen) Annette Widmann-Mauz, CDU
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı: SPD
Adalet Bakanlığı: SPD
Çevre Bakanlığı: SPD
Aile Bakanlığı: SPD
Kalkınma Bakanlığı: CSU
Ulaştırma/Dijital Altyapı Bakanlığı: CSU
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı: (muhtemelen) Hermann Gröhe, CDU
Gıda ve Tarım Bakanlığı: (muhtemelen) Julia Klöckner, CDU
Başbakanlık Müsteşarı: (muhtemelen) Helge Braun, CDU

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