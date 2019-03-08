SpaceX’in Crew Dragon kapsülü geri döndü

ABD () – SpaceX’in, Uluslararası Uzay İstasyona fırlattığı Crew Dragon Atlas Okyanusu’na iniş yaparak test uçuşunu tamamladı.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, astronotları uzaya göndermek için yıllardır üzerinde çalıştığı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlattığı Crew Dragon kapsülü test uçuşunu tamamlayarak bugün Atlas Okyanusu’na indi.

Atmosfere girerken meydana gelecek aşırı ısınmaya karşı bir ısı koruma kalkanıyla korunan kapsül, inişini, Florida’daki Kennedy Uzar Merkezi’ne 450 km mesafedeki Atlas okyanusuna dört paraşüt yardımıyla gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde, SpaceX astronotları uzaya göndermek için tasarladığı Crew Dragon’u Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndererek test etmiş ve NASA da Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış yapan Crew Dragon’un kalkışını canlı olarak aktarmıştı.