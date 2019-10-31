Şoygu: Suriye’de barışın ve egemenliğin sağlanmasının tek yolu mutabakatın uygulanması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi mutabakatının gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşandığını ancak bu mutabakatın Suriye’nin egemenliğini ve barışı sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin savunma bakanlarını kabul etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi Mutabakatı hakkında açıklamalarda bulundu. Sergey Şoygu, "Türkiye ve Rusya liderleri arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasında zorluklar olmuyor değil, ancak bunun Suriye’nin egemenliğinin muhafaza edilmesi ve barışın sağlanmasının tek yolu olduğun görüyoruz” dedi.

Şoygu, Rusya’nın terörle mücadelede büyük bir deneyim edindiğini belirterek, bunu başka

ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.