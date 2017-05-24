Sovekon: İthalat lisanslarının yüzde 20-25'i Rusya'ya ait olmalı (Yeniden)

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Mayıs () – Türk ve Rus tüccarlar Türkiye'nin Rus buğdayının ithalatına yeni kısıtlamalar getirdiğini bildiriyorlar. "Sovekon" Analitik Merkezi'nin açıklamasına göre, artık verilen ithalat lisanslarının yüzde 20-25'inin Rusya'ya ait olması gerek. Bu bilgi, Türkiye'ye sevkiyat yapan ik Rus ihracatçının "Vedomosti" haber ajansına yaptıkları açıklama ile doğrulandı. Rusya Tarım Bakanlığı temsilcisi, bu konuda Türkiye tarafından henüz resmi bir bilgi gelmediğini söyledi.

Yapılan açıklamada, konunun iç işleme rejiminde buğday sevkiyatının lisansından ibaret olduğu belirtildi. Bu lisans ülkeye işleme ve daha sonra tekrar ihrac edilmesi için vergisiz buğday gönderme imkanı sağlıyor. Bu uygulamanın iç piyasasını korumak isteyen için tüm ülkeler için geçerli olduğu bildirildi. Türkiye 15 Mart'tan itibaren Rus tarım ürünlerine bu lisansı vermeyi bıraktı.

"Sovekon" Müdürü Andrey Sizov, böylelikle Türkiye'nin Rus buğdayına kota getirmeye karar verdiğini, bunun Rusya'nın domates yasağını tamamen kaldırmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Konu ile ilgili konuşan bir Rus ihracatçı şunları söyledi:

"Türklerin domates sevkiyat hakkını elde etmekten bu kadar kolay vazgeçmelerini düşünmek komik olurdu. Türkiye Rusya gibi kendi pazarını koruyor, fakat Rus buğdayının sevkiyatı için vergisiz rejimden faydalanabilmek için Türk ithalatçısının buğdayın yüzde 75'ini nereden alacağını düşünmesi gerek, ki o zaman yüzde 25'ini Rusya'dan satın alabilir. Bu ithalatçılar için birçok sorun oluşturacak, lojistiği değiştirmeleri ve yeni sevkiyat sistemleri kurmaları gerekecek. Bu durumda Rusya'dan sevkiyatları tamamen bırakmak zorunda kalacaklar. Türkiye Rus buğdayına kısıtlamalar getirmeye devam ederse piyasa birkez daha sallanacak ve fiyatlara büyük baskı uygulanacak."

"Rusagrotrans" Stratejik Pazarlama Departmanı Müdürü İgor Pavenskiy, ihracatçıların diğer alıcılarla işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Pavenskiy, "Yeni sezon öncesi en büyük ikinci alıcının varlığının azalması bir hayli hissedilecek. İlk üç ayda 844 bin ton yani tüm ihracatın yüzde 13'ü gönderildi. Önümüzdeki sezon dünya piyasasında rekabet daha güçlü olacak. Yeni üretilen ürünlerin dünya fiyatları ton başına 173-174 dolar, yani bir hayli düşük. Geçen sene de böyleydi, fakat o zamandan bu yana ruble güçlendi ve üreticiler ile ihracatçıların gelirleri daha düşük olacak" dedi.