Son uzun dişli fillerden biri Kenya’da öldürüldü

İstanbul, 7 Mart () – Afrika’nın en büyük ve yaşlı fillerinden olan Satao II öldürüldü.

Adını 2014 yılında fildişi kaçakçıları tarafından öldürülen Satao’dan alan, 50 yaşındaki Satao II, Ocak ayında Tsavo Ulusal Parkı’nda havadan yapılan rutin kontrolde ölü bulundu, ancak haber Pazartesi günü duyuruldu..

Ölüm sebebi henüz açıklanmamış olsa da, parktaki çevrecilere göre Satao II zehirli bir okla öldürülmüş olabilir.

Kenya Doğal Yaşam ekipleri Satao II’nin dişlerini kaçakçılar alamadan ele geçirdiler, iki kaçakçı ise yakalanarak tutuklandı.

Satao II’nin ölümüyle dünyada sadece 30 adet uzun dişli fil kaldı.

