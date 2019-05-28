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Son sınavına girip mezun olacaktı... Arkadaşları cansız bedenini buldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey, arkadaşlarıyla sahur yaptıktan sonra geçtiği odasında, sabah ölü bulundu. Son...

Son sınavına girip mezun olacaktı... Arkadaşları cansız bedenini buldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey, arkadaşlarıyla sahur yaptıktan sonra geçtiği odasında, sabah ölü bulundu. Son sınavına girerek mezun olacak olan Atabey'in kullandığı uyku ilacı sonrası kalp kiriz geçirmiş olmasından şüpheleniliyor.

Olay, dün Lefke'ye bağlı Gemikonağı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malatyalı olan Atabey, hem ders çalışmak hem de sahur yapmak için dün akşam arkadaşlarının evine gitti. Arkadaşlarıyla sahur yapan Atabey, uyumamak için uyku hapı kullandı. Diğer arkadaşlarının uyumasının ardından Atabey de bir odada yatağa uzandı. 

Sabah olduğunda ev sahibi arkadaşları, Atabey'in cansız bedenini buldu. Bunun üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemede Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in aldığı ilaç nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

SON SINAVI BUGÜNDÜ

Atabey'in babasını kaybettiği ve annesine de baktığı öğrenildi. Atabey, bugün son sınavına girecek ve hukuk fakültesinden mezun olacaktı.

LAÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğrencilerinden Batuhan Burak Atabey’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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