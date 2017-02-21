Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: AKP idam konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket destek verecektir
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye ile İran arasında kriz

Son 300 FARC gerillası silahlarını bıraktı

İstanbul, 21 Şubat () – Geçtiğimiz yıl Kolombiya Hükümeti ile imzalanan barış anlaşması kapsamında, 300 FARC gerillası (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) Pazar gününden bu yana silah bırakıyor. Kolombiya Hükümeti ve FARC arasında...

Son 300 FARC gerillası silahlarını bıraktı

İstanbul, 21 Şubat () – Geçtiğimiz yıl Kolombiya Hükümeti ile imzalanan barış anlaşması kapsamında, 300 FARC gerillası (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) Pazar gününden bu yana silah bırakıyor.

Kolombiya Hükümeti ve FARC arasında geçtiğimiz Kasım ayında imzalanan barış anlaşmasına göre, taraflar arasındaki 52 yıl süren ve 200 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği çatışma son bulacak ve FARC silah bırakacaktı.

Yaklaşık yedi bin gerilla son bir hafta içinde, ormanda bulunan kamplarından, önceden ayarlanmış geçiş bölgelerine gelerek silah bıraktı.

1964 yılında, ülkedeki eşitsizlikten şikayetçi olan çiftçiler tarafından, Komünist Parti’nin bir yan dalı olarak kurulan FARC Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda hareket ediyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.