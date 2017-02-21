Son 300 FARC gerillası silahlarını bıraktı

İstanbul, 21 Şubat () – Geçtiğimiz yıl Kolombiya Hükümeti ile imzalanan barış anlaşması kapsamında, 300 FARC gerillası (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) Pazar gününden bu yana silah bırakıyor.

Kolombiya Hükümeti ve FARC arasında geçtiğimiz Kasım ayında imzalanan barış anlaşmasına göre, taraflar arasındaki 52 yıl süren ve 200 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği çatışma son bulacak ve FARC silah bırakacaktı.

Yaklaşık yedi bin gerilla son bir hafta içinde, ormanda bulunan kamplarından, önceden ayarlanmış geçiş bölgelerine gelerek silah bıraktı.

1964 yılında, ülkedeki eşitsizlikten şikayetçi olan çiftçiler tarafından, Komünist Parti’nin bir yan dalı olarak kurulan FARC Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda hareket ediyordu.