Son 20 günde Akdeniz’de hiçbir sığınmacı hayatını kaybetmedi

Cenevre BM Göç Örgütü 9 Ağustos'tan beri Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen olmadığını açıkladı. Akdeniz'de gerçekleşen ölümler toplamı 20 günde 2 bin 410 sayısında sabit kaldı. Bölgede şu ana kadar IOM tarafından tespit edilen Ağustos ayı genelinde sadece 19 ölüm gerçekleşti. Ağustos 2015'te 689; geçen yıl ise aynı ayda 62 kişi hayatını kaybetmişti.

2017'de 27 Ağustos'a kadar 121 bin 517 göçmen ve sığınmacı deniz yoluyla Avrupa'ya girdi. Pazartesi günü ise 134 sığınmacı Trablusgarp’ta denizden kurtarıldı. 2017 yılında bugüne kadar 13 bin 282 sığınmacı Libya sularında kurtarıldı.