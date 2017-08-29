Son 20 günde Akdeniz’de hiçbir sığınmacı hayatını kaybetmedi

2017'de 27 Ağustos'a kadar 121 bin 517 göçmen ve sığınmacı deniz yoluyla Avrupa'ya girdi. Pazartesi günü ise 134 sığınmacı Trablusgarp’ta denizden kurtarıldı. 2017 yılında bugüne kadar 13 bin 282 sığınmacı Libya sularında kurtarıldı.
Cenevre BM Göç Örgütü 9 Ağustos'tan beri Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen olmadığını açıkladı. Akdeniz'de gerçekleşen ölümler toplamı 20 günde 2 bin 410 sayısında sabit kaldı. Bölgede şu ana kadar IOM tarafından tespit...
29 Ağustos 2017 Salı 16:08
2017'de 27 Ağustos'a kadar 121 bin 517 göçmen ve sığınmacı deniz yoluyla Avrupa'ya girdi. Pazartesi günü ise 134 sığınmacı Trablusgarp’ta denizden kurtarıldı. 2017 yılında bugüne kadar 13 bin 282 sığınmacı Libya sularında kurtarıldı.
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