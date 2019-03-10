Son 13 ayda 966 kişi büyük uçak kazalarında yaşama veda etti

Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen uçak ile beraber son 13 aydaki 9 büyük uçak kazasında toplam 966 kişi yaşama veda etti.

Son 13 ayın büyük uçak kazaları şöyle;

10 Mart 2019- Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

29 Ekim 2018 - Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağ Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

9 Eylül 2018- Güney Sudan'da 23 kişiyi taşıyan Let L-410UVP tipi uçak inişe geçtiği sırada havalimanı yakınındaki nehre düştü.Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

18 Mayıs 2018- Küba Havayolları'na ait Boeing 737-201 tipi yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana-Holguin seferini yapmak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 106 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2018 - Cezayir'e ait Ilyushin Il-76TD tipi askeri uçağın Boufarik Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta askeri personel olan 247 yolcu ve 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

12 Mart 2018 - Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait de Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 tipi uçak Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştü.Kazada 51 yolcu ve 4 mürettebat yaşamını yitirdi.

6 Mart 2018- Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağının Suriye'de düşmesi sonucu 33 yolcu ve 6 mürettebat yaşama veda etti.

18 Şubat 2018 - İran Aseman Havayolları'na ATR 72-212 tipi uçak Tahran-Yasuc seferini yaparken düştü. Kazada 60 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Şubat 2018 - Rus Saratov Havayolları'nın Antonov An-148-100B tipi uçağı Moskova-Orsk seferini yaparken düştü.Kazada 65 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.