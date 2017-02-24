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Somali’nin yeni başbakanı Norveç vatandaşı

Ersin Arslan / Oslo, 24 Şubat () – Somali’nin yeni Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed tarafından Perşembe günü Somali Başbakanlığı’na atanan Hassan Ali Khaire aynı zamanda Norveç vatandaşı ve Norveç pasaportu taşıyor. Hassan...

Somali’nin yeni başbakanı Norveç vatandaşı

Ersin Arslan / Oslo, 24 Şubat () – Somali’nin yeni Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed tarafından Perşembe günü Somali Başbakanlığı’na atanan Hassan Ali Khaire aynı zamanda Norveç vatandaşı ve Norveç pasaportu taşıyor. Hassan Ali Khaire’nin Somali Başbakanlığı’na atanmasından sonra Norveç kamuouyunda da Hassan Ali Khaire’nin Norveç pasaportunun geri alınarak vatandaşlıktan çıkarılması yönünde sesler yükselmeye başladı. Norveç’in hükümet ortağı populist İlerleme Partisi’nin göçmen sorunları sözcüsü Mazyar Keshvari ‘‘Khaire’nin başkanlığa atanması,sığınma gereksiniminin süresiz değil, geçici olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin başbakanı bir kaç vatandaşlık taşıyamaz. Bu durumda bu kişinin ‘bağlılığı’ konusunda çatışmalar ortaya çıkar’’ diyerek Khaire’nin Norveç vatandaşlığının geri alınmasını istedi. Norveç yasaları normal şartlarda çifte vatandaşlığa izin vermiyor. Ancak Khaire’nin durumunda olduğu gibi bir ülkede güvenlik istikrarının olmadığı şartlarda çifte vatandaşlığa izin verilebiliyor. Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed tarafından Perşembe günü Somali Başbakanlığı’na atanan Hassan Ali Khaire Norveç’e 21 yaşında iken sığınmacı olarak gelmiş, Norveç’te eğitmen ve sığınmacı koordinatörü olarak çalıştıktan sonra İngiliz petrol şirketi Soma Oil and Gas’ın Somali’deki bölümünün başına getirilmişti.

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