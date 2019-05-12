Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Somali’de bombalı saldırı: Türk mühendis hayatını kaybetti

Somali () – Somali’de Türk mühendisin aracına konulan bomba patladı. Ağır yaralan mühendis, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan...

Somali’de bombalı saldırı: Türk mühendis hayatını kaybetti

Somali () – Somali’de Türk mühendisin aracına konulan bomba patladı. Ağır yaralan mühendis, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti. Yaralı olarak, Mogadişu’da bulunan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk mühendisi hayatını kaybetti.
Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328