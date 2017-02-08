Somali’de başkanlık seçimi havan atışlarıyla engellendi

James Archibald / Cape Town, 8 Şubat () – Somali başkenti Modadishu’da dün gece yaşanan havan saldırıları sonrasında, başkanlık seçimlerinin ev sahibi olan başkent tecrit edildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırılar, zaten ertelenmiş olan seçimlerin verdiği gerginliği daha da yükselttiği belirtildi.

Yerel haber kaynağı Shabelle News tarafından verilen bilgiye göre havan atışları havaalanı, yerleşim bölgeleri ve bugün gerçekleşmesi planlanan başkanlık seçimlerinin yapılacağı eski bir hava üssü çevresinden yapıldı.

Somali parlamentosu bugün, ülkenin önümüzdeki dört yıl boyunca başkanlığını yapacak olan yeni başkanı seçecek. 328 milletvekilinin oy vermesi beklenirken, Shabelle News haberine göre bir milletvekili hastalığı sebebiyle seçime katılamayacak.

Shabelle News, güvenlik sebebiyle başkent etrafında uçuşlara izin verilmezken, şehirde iki gündür sokağa çıkma yasağı olduğunu bildirdi.

(Fotoğraflı)