İstanbul, 23 Şubat () - Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, bomba yüklü iki otomobil ile intihar saldırısı yapıldı. Bombaların patlamasının ardından Başkanlık Sarayı yakınlarından silah sesleri yükseldi. Yerel kaynaklara göre, saldırılarda en az beş kişi öldürüldü.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı yapıldı
İstanbul, 23 Şubat () - Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, bomba yüklü iki otomobil ile intihar saldırısı yapıldı. Bombaların patlamasının ardından Başkanlık Sarayı yakınlarından silah sesleri yükseldi....
23 Şubat 2018 Cuma 20:49
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