Somali'deki saldırı Ölü sayısı 76'ya yükseldi
- Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti Somali () ?Somali'nin başkenti Mogadişu?da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye?nin Mogadişu Büyükelçisi...
- Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti
Somali () ?Somali'nin başkenti Mogadişu?da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye?nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.
Saldırı yerel saatle 0815?te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri?nden yapılan açıklamada 76 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.
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