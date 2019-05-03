Solomon Adaları () - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem
Solomon Adaları () - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin...
03 Mayıs 2019 Cuma 10:46
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