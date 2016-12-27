Soçi'de 80 kişinin daha cesedi bulundu

Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Karadeniz'de yürütülen çalışmalar sonucunda Tu-154 uçağında bulunan 80 yolcunun cesedi daha çıkartıldı. İnterfaks tarafından yapılan haberde, "Şu anda 80 kişinin cesedi karaya çıkartıldı" denildi. Ayrıca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçağın sağ motorunu buldular. Daha önce Savunma Bakanlığı'na ait uçağın mürettebatından bir kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, şu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanın tamamının, 7 sektörde denizin dibinin araştırıldığını bildirdi.