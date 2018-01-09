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Snowden’dan soruşturma açılan Hintli gazeteciye destek

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak () – ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Hindistan’da kimlik bilgilerinin toplandığı veri tabanından sadece 10 dolara vatandaşların 1 milyar kişinin kimlik bilgilerinin çalınabileceğini...

Snowden’dan soruşturma açılan Hintli gazeteciye destek

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak () – ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Hindistan’da kimlik bilgilerinin toplandığı veri tabanından sadece 10 dolara vatandaşların 1 milyar kişinin kimlik bilgilerinin çalınabileceğini oraya çıkaran gazeteciye Twitter’dan destek verdi. 
Snowden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, The Tribune gazetesi editörü Rachna Khaira’nın böyle bir açığı ortaya çıkardığı için soruşturma değil ödül hakettiğini söyledi. Hindistan Nüfus İşleri Kurumu (UIDAI), gazetecinin Aadhaar veri tabanına yasadışı yollardan erişerek “ceza gerektiren bir suç” işlediğini söylemiş ve hakkında soruşturma açmıştı. 
Snowden, paylaştığı tweet'inde, “#Aadhaar güvenlik açığını ortaya çıkaran gazeteci ödül hakkediyor, soruşturma değil. Eğer hükümet gerçekten adalet peşindeyse milyarlarca Hint vatandaşının mahremiyetini yok eden politikalarını güncellesin. Sorumluları tutuklamak ister misiniz? İsimleri @UIDAI” diyerek otoriteleri eleştirdi.
Khaira yaptığı haberi çok büyük kamu yararı sağlayacağı gerekçesiyle çok içten bir endişe yaşamaları üzerine yayınladıklarını aktardı. UIDAI geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada “Aadhaar verileri tamamen güvenlidir ve herhangi bir veri ihlali olmamıştır” demişti. Fakat Hintli gazete The Tribube WhatsApp üzerinden kimliğini gizli tutan kişiler tarafından sunulan ve 1 milyar insanın verilerine ulaşım sağlayan bir hizmet satın almıştı.

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