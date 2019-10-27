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SMO, Resulayn’da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti
Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn’da YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Resulayn’da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPG/PKK’nın bıraktığı...
DIŞ HABERLER 27.10.2019, 15:52
Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn’da YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti.
Resulayn’da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır” ifadeleri kullanıldı.
Resulayn’da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır” ifadeleri kullanıldı.
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