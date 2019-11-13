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Skymark’ın kullandığı Boeing uçağı Japonya’da acil iniş yaptı
Skymark Havayolu’na ait Boeing 737 yolcu uçağı Japonya’da acil iniş yaptı. Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı’na göre Okinawa’dan hareket eden uçağın bazı teknik aksaklıklar sebebiyle Fukuoka Havalimanı’na acil iniş yaptı. Teknik...
DIŞ HABERLER 13.11.2019, 13:38
Skymark Havayolu’na ait Boeing 737 yolcu uçağı Japonya’da acil iniş yaptı.
Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı’na göre Okinawa’dan hareket eden uçağın bazı teknik aksaklıklar sebebiyle Fukuoka Havalimanı’na acil iniş yaptı. Teknik sorunların motordan kaynaklandığı belirtilirken, uçak pistinin kısa süreliğine kapandığı ve uçaktaki 139 yolcu ile kabin ekibinin güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği bildirildi.
Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı’na göre Okinawa’dan hareket eden uçağın bazı teknik aksaklıklar sebebiyle Fukuoka Havalimanı’na acil iniş yaptı. Teknik sorunların motordan kaynaklandığı belirtilirken, uçak pistinin kısa süreliğine kapandığı ve uçaktaki 139 yolcu ile kabin ekibinin güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği bildirildi.
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