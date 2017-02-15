Siyasi gerilim mutfağa sıçradı: “Kiev köftesi”, “Kırım köftesi” oldu

Sonat Kerem / Kiev, 15 Şubat () - Rusya ve Ukrayna devletleri arasında son dönemde yaşanan gerginlik, cadde, sokak, kent isimlerindeki değişikliklerin ardından yemek isimlerine de yansımaya başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yemekhanesinde, Ukrayna mutfağının geleneksel lezzetlerinden Kiev köftesinin (kotleta po-Kievskiy) adı değiştirilerek, “Kırım köftesi” olarak satışa sunulmaya başlandı.

Konu, New York Times gazetesinin Moskova muhabirinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.

Ukrayna’nın İvano-Frankovsk ilinde de kısa süre önce, ünlü Moskova salamının adı “Bandera salamı” olarak değiştirilmişti.

“Bandera” ismi, Ukrayna’da milliyetçi kesimlerin “ulusal kahraman”, bazı kesimlerin ise II. Dünya Savaşı sırasında Hitler ile işbirliği yaparak Sovyetler Birliği’ne karşı savaştığı gerekçesi ile “vatan haini” olarak gördükleri Stepan Bandera’dan geliyor.

(Fotoğraflı)