Sırbistan “PAK yöneticisi”ni Türkiye’ye iade etti

Enis Tabak / Kosova, 26 Aralık () - Sırbistan, sözde Kürdistan Özgürlük Paritisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz, Türkiye’ye iade etti.

Türkiye’de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz’ın, son bir yıldır Sırbistan’da olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu belirtilen Ayaz’ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in verdiği karar doğrultusunda Türkiye’ye iade edildiği belirtildi.