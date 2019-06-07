Sınavda başarısız olan 3 öğrenci intihar etti

Hindistan, () – Hindistan’da lisansüstü tıp kursları ve dişçilik kursları okumak isteyen öğrenciler için yapılan, Ulusal Uygunluk Öncesi Giriş Testi (NEET) sınavında başarısız olan 3 öğrenci intihar etti.

Yerel medya, Hindistan'da devlet veya özel tıp kolejlerinde ve diş yüksekokullarında lisansüstü, lisansüstü tıp kursları ve dişçilik kursları okumak isteyen öğrenciler için giriş sınavı olan Ulusal Uygunluk Öncesi Giriş Testi’nde başarısız olan ve Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 3 kız öğrencinin intihar ettiğini duyurdu.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KENDİNİ ASTI

Ailesi balıkçılık yapan 18 yaşındaki genç kızın, NEET sınavında başarısız olduğu için evinde kendini astığı belirtilirken; polisin yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Önceki yıl sınavda başarısız oldu. Bu yıl ise daha düşük bir puan aldı” dediği belirtildi.

Çarşamba günü, yine Tamil Nadu eyaletinde 2 genç kızın sınavda başarısız olmaları sebebiyle intihar ettikleri duyuruldu.

SINAVIN KALDIRILMASI İÇİN PARLAMENTOYA BAŞVURU

Dravidi İlerici Konferans (DMK) şefi M.K. Stalin’in, partisinin milletvekilleri ile sınavı eyaletten kaldırmak için parlamentoya gerekli başvurunun yapılacağını duyurduğu belirtildi.

SINAV SEBEBİYLE SON İKİ YILDA 6 İNTİHAR

Yerel basın, son iki yılda Tamil Nadu eyaletinde 6 öğrencinin NEET sınavında başarısız olması sebebiyle intihar ettiğini; daha önce bu sınavın Tamil Nadu eyaletinde 9 yıl yasaklandığını, ancak yönetimdeki Hindistan Halk Partisi’nin tekrar yasaklanma talebini reddettiği belirtildi.