Şimşek: Esad'ın müzakerelerden dışlanması artık gerçekçi değil - 2

İstanbul, 20 Ocak () - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği müzakerelerden ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı dışlamaya çalışmanın "artık gerçekçi bir yaklaşım olmadığını" söyledi. BBC Türkçe'nin haberine göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Şimşek, "Pragmatist olmalıyız. Gerçekçi olmalıyız. Sahadaki gerçekler fazlasıyla değişti. Türkiye artık Esad'sız bir anlaşma için ısrar edemez. Gerçekçi değil" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------- Forumdan görüntü Şimşek'in konuşması