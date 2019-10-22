‘Simit’ kelimesi resmi olarak İngilizce kelime haznesine girdi

İlk kez 1 Şubat 1884'te yayımlanmaya başlanan Oxford İngilizce Sözlüğü, ‘simit’ kelimesini, Türkiye menşeli olarak İngilizce kelime haznesine ekledi.

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yayınladığı güncellemede, simit kelimesinin İngilizce kelime haznesine eklendiği duyuruldu. Çok sayıda farklı kelimenin de yer aldığı listede simit, ‘Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak’ olarak tanımlandı.