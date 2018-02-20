Silvio Berlisconi kadınlara yaklaşımıyla yine tepkileri çekti

Esma Çakır / Roma, 20 Şubat () - Gaflarıyla ün salmış ve kadınlara bakışı sıklıkla tartışma konusu olan İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yine bu yönüyle gündemde.

81 yaşındaki siyasetçi, kendisiyle söyleşi yapan BBC’nin kadın muhabirine, “Böyle sert bir şekilde el sıkışırsan seninle kimse evlenmez” dedi.

Adaylık engeli bulunsa da, İtalya’da 4 Mart’ta yapılacak genel seçimler için lideri olduğu Haydi İtalya (Forza Italia) ve merkez sağ adına kampanya yürüten Silvio Berlusconi, İngiliz kuruluşu BBC’ye açıklamalar yaptı.

BBC’nin, “Kaç siyasi mülakat böyle sonlanır?” diye paylaştığı videoya göre; mülakatın bitmesinin ardından kuruluşun muhabiri Sofia Bettiza ve Berlusconi’nin el sıkışma anındaki diyalog şöyle gelişti:

Berlusconi: Böyle sert bir şekilde el sıkışma. Birisi, ‘Bu beni döver’ der ve seninle evlenmez.

Bettiza: Böyle kararlı bir şekilde el sıkışmanın hoşunuza gideceğini düşünmüştüm.

Berlusconi: Hayır, çok değil. Dikkatli ol! Kim seninle evlenir böyle? Şaka yapıyorum. Ama bak, bu buluşma senin hayatın için çok önemli oldu, değil mi?

Bettiza: Böyle olmasını umarım.

“Bir bunga bunga başbakanı klasiği”

Silvio Berlusconi’nin genç muhabire, “daha kadınsı” bir şekilde el sıkmasına ilişkin verdiği tavsiye, ülkede tartışmaya neden oldu.

Kadınlara bakış açısıyla da uluslararası arenada Berlusconi’nin İtalya’yı rezil ettiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı sert tepki ortaya koydu.

Bir kadın kullanıcı, “Daha aktif siyasete dönmedi ama yurt dışında şimdiden ve yeniden rezil olmaya başladık bile” derken, bir diğeri, “Utanç duyuyoruz. Bu korkunç utanç ve pislikten bir türlü kurtulamadık. Çok üzgünüm gerçekten” yorumunda bulundu.

“Bir bunga bunga başbakanı klasiği” değerlendirmesini, “Sizin yerinizde olsam ‘Evliyim ve eşim benimle her halimi kabul ederek evlendi’ diye cevap verirdim” tavsiyesi izledi.

“İtalyan Trump”

Bir kullanıcı da, “Üzgünüm. O (Berlusconi), bunama dönemine girdi ve tüm ülke olarak onu reddediyoruz” derken, bu gafları bakımından Berlusconi’yi “İtalyan Trump” ifadesiyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetenler de oldu.

Kimileri de Berlusconi’yi “Yerli utanç” diye nitelerken, Berlusconi için kadınların sadece birer “obje” olduğunu savundu ve “Berlusconi, bir kez daha kadının toplumumuzda nasıl görüldüğünü ortaya koydu” ifadesini kullandı.

BBC: Kamu hizmetinden men edilmiş ama başbakan olmak istiyor

Öte yandan, BBC, Berlusconi’nin aktif siyaset de yapmasının önünü kapayan kamu hizmetinden men cezasını da hatırlatarak, “Buna rağmen Başbakan olmak istiyor” diye söyleşiyi sundu.

Il Fatto Quotidiano gazetesi bunu, “İngiliz kuruluşu Berlusconi ile dalga geçti” diye yorumladı.

2011 yılında başbakanlıktan istifa etmiş olan Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçakçılığından aldığı ceza nedeniyle genel seçimlerde aday olamıyor.

Berlusconi, aday olmasının önünün açılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Ancak mahkemenin, 4 Mart’taki seçimlerden önce kararını açıklaması beklenmiyor.

“Siyasi ceset” olarak da anılan Berlusconi, başbakanlığı döneminde genç kadınlarla yaptığı ve “bunga bunga” diye nitelediği partilerle de biliniyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

-Berlusconi’nin BBC muhabiriyle diyalogu