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Siluanov: Döviz alımları yapılmasaydı Ruble daha çok güçlenirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankasının Şubat ayından itibaren sürekli olarak döviz alımları yapmasının yararlı olduğunu söyledi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Üniversitesi...

Siluanov: Döviz alımları yapılmasaydı Ruble daha çok güçlenirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankasının Şubat ayından itibaren sürekli olarak döviz alımları yapmasının yararlı olduğunu söyledi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Üniversitesi öğrencilerine yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının Şubat ayından itibaren sürekli olarak döviz alımları yaptığını, her gün yaklaşık 100 milyon dolar aldığını hatırlatarak bunun bütçenin ihracat işlemlerinden kazandığı gelirin azalmasına yol açabilecek ruble kurunun güçlenmesini yavaşlattığını açıkladı.

Bakan, döviz alımlarının Maliye Bakanlığının izlediği riske karşı stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Siluanov, önceki dönemlerden farklı olarak maliye politikasının özelliğinin harcamaların kısıtlanması olduğuna dikkati çekerek, petrol fiyatlarının varil başı 55 dolar olmasına rağmen bütçe harcamalarının değişmediğini söyledi.

Şu an itibariyle bütçe açığının yüzde 3.2 oranında bulunduğunu ve hedefin her yıl açığı yüzde 1 oranında azaltma olduğunu belirten Siluanov, “Bütçe açığı yüzde 1’e düştüğünde bütçe harcamalarının artması söz konusu olabilecek“ dedi.

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