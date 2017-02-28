Şili’de sel felaketi milyonları susuz bıraktı

İstanbul, 28 Şubat () – Şili’nin başkenti Santiago’da sağanak yağış ve toprak kaymasının Maipo Nehrini kirletmesiyle yetkililer şehrin suyunu keserek en az dört milyon insanı susuz bıraktı.

Nehrin suları temizlenene kadar şehre su verilmeyeceği yetkililer tarafından açıklandı.

Nehirlerin taşmasıyla en az üç kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise halen kayıp.

Şili Başkan’ı Michelle Bachelet twitterdan yaptığı duyuruda, 400 kişinin Maipo Kanyonunda mahsur kaldığını ve kurtarma ekiplerinin mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Bölge Valisi Claudio Orrego, çok kısa sürede çok fazla toprak kayması gerçekleştiğini söyledi ve Santiago yakınlarında bulunan dağlarda hava durumunun hala çok kötü olduğunu belirtti.