Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Şili () - Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.



