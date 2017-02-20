Silahlanma yarışı soğuk savaş dönemiyle aynı düzeye ulaştı

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Şubat () – Uluslararası silah dolaşımının son beş yıl içinde yüzde 8,4 artarak soğuk savaş dönemindeki düzeyine ulaştığı açıklandı. Silah dolaşımı ülkeler arasında başta silah ticareti olmak üzere, silah bağışları ile lisansa dayalı üretimleri de kapsayan silah akışının toplam hacmi anlamına geliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) silah ve askeri harcamalar programı şefi Aude Fleurant konuyla ilgili endişelerini dile getirerek ‘‘Bir çok bölgede gerginlikler tırmandı. Bu da silahlanmaya neden oldu. Silahlar çoğaldıkça bunların kullanılma riski her zaman vardır.’’ diye konuştu. SIPRI’nin raporuna göre Doğu ve Güney Asya ülkeleri 2012-2016 yılları arasında dünya silah ithalatı içinde yüzde 43 ile başı çekerken,Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı ise yüzde 29. Bu dönemde, Asya ülkelerinin silah ithalatındaki artış oranı yüzde 7,7 düzeyinde kalırken, Ortadoğu ülkelerinin ithalatındaki artış ise yüzde 86’ya ulaşmış durumda. Toplam silah ithalatı hacmi içinde Hindistan yüzde 13 ile başı çekerken, bu ülkeyi yüzde 8,2 ile Suudi Arabistan, yüzde 4,6 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 4,5 ile Çin ve yüzde 3,7 ile Cezayir izliyor. Dünya silah ihracatının yaklaşık yarısını (49,2), ABD’nin yüzde 33 ile başını çektiği batı ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere gerçekleştiriyor. Bu oran içinde Fransa yüzde 6, Almanya yüzde 5,6, İngiltere ise yüzde 4,6 ile yer alıyor. Dünya silah ihracatında Rusya’nın payı yüzde 23 iken, Çin’in payı ise yüzde 6,2. SIPRI raporuna göre 2007-2011 yılları arasında İsveç’in dünya silah ihracatı içindeki payı ise yüzde 35’lik bir azalmayla yüzde 1,2.