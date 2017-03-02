Sığınmacı kampındaki uyuşturucu satıcısı gözaltında

Io Chokona / Atina, 2 Mart () – Midilli’nin Moria sığınmacı-göçmen kampında çalışan, ancak göçmenlere uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi ile eşi bu sabah gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan araştırmada, 300 gram esrar, başka uyuşturucu maddeler, 885 Euro ve küçük bir terazi bulundu.

ESRAR PAKETLERİ KAMPTAKİ YASTIKLARDAN DAHA BÜYÜK

Midilli adasındaki sığınmacı kampı Alman Dergisi Der Speigel’in de haberlerinde de yer aldı. Dergide çıkan haberde Moria’dan şu ifadelerle bahsedildi: “Kampta Marihuna paketleri yastıklardan daha büyük. Orada her şeyi bulmak mümkün: Hap, eroin, kokain, votka, viski her şeyi. Pahallı da değil. Örneğin bir şişe viski 10 Euro.”