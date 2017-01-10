Sigaranın dünya ekonomisine maliyeti bir trilyon dolar

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının dünya ekonomisine bir yıllık maliyetinin bir trilyon dolar olduğu açıklandı. Bu maliyetin tütün kullanımına bağlı ölümler, tedavi maliyetleri ve üretimde meydana gelen kayıpları kapsadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü WHO’nın ABD Ulusal Kanser Enstitüsü işbirliği ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2030 yılında tütün kullanımının neden olduğu ölümler bugüne göre yılda 2 milyon kişi daha fazla olacak.

Bugün için yılda altı milyon olan ölüm sayısının 2030 yılına kadar 2 milyon kişi artarak sekiz milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Raporda sigara ve tütün kullanımının dünya ekonomisine maliyetinin artmaya devam etmesine karşın dünya devletlerinin buna karşı gerekli çabayı sarf etmedikleri belirtiliyor.

WHO’ya göre bir trilyon gibi dev bir rakama ulaşan maliyetler karşısında dünya ülkelerinin önleyici önlemler için yaptığı harcamaların toplamının 2013 ve 2014 yıllarında sadece bir milyar dolar tutarında gerçekleştiği tahmin ediliyor.