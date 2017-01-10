Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...
flaş... Ermenek'te facia: Baba ile 2 çocuğu öldü
Ermenek'te facia: Baba ile 2...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Havalimanında merdiven boşluğundan yolcu düştü
Havalimanında merdiven boşluğundan yolcu düştü

Sigaranın dünya ekonomisine maliyeti bir trilyon dolar

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının dünya ekonomisine bir yıllık maliyetinin bir trilyon dolar olduğu açıklandı. Bu maliyetin tütün kullanımına bağlı ölümler, tedavi maliyetleri ve...

Sigaranın dünya ekonomisine maliyeti bir trilyon dolar

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının dünya ekonomisine bir yıllık maliyetinin bir trilyon dolar olduğu açıklandı. Bu maliyetin tütün kullanımına bağlı ölümler, tedavi maliyetleri ve üretimde meydana gelen kayıpları kapsadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü WHO’nın ABD Ulusal Kanser Enstitüsü işbirliği ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2030 yılında tütün kullanımının neden olduğu ölümler bugüne göre yılda 2 milyon kişi daha fazla olacak.

Bugün için yılda altı milyon olan ölüm sayısının 2030 yılına kadar 2 milyon kişi artarak sekiz milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Raporda sigara ve tütün kullanımının dünya ekonomisine maliyetinin artmaya devam etmesine karşın dünya devletlerinin buna karşı gerekli çabayı sarf etmedikleri belirtiliyor.

WHO’ya göre bir trilyon gibi dev bir rakama ulaşan maliyetler karşısında dünya ülkelerinin önleyici önlemler için yaptığı harcamaların toplamının 2013 ve 2014 yıllarında sadece bir milyar dolar tutarında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55