Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı, insanlar tahliye edildi

Avustralya () - Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki salonlar ve restoranlarda bulunan 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışma başlattıkları belirtildi.