Son Dakika
ESNAF ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN AVCILAR'DAKİ SERVİS KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor
İtalya’nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor. Sicilya’nın başkenti Palermo’ya 90 kilometre uzaklığında yer alan adada, genç nüfusun bölgeyi terk etmesine paralel olarak azalan nüfusla...
DIŞ HABERLER 07.11.2019, 17:28
İtalya’nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor.
Sicilya’nın başkenti Palermo’ya 90 kilometre uzaklığında yer alan adada, genç nüfusun bölgeyi terk etmesine paralel olarak azalan nüfusla mücadele kapsamında ücretsiz evler teklif ediliyor. Belediye'den yapılan açıklamada, olası alıcılar için 10 adet taş evin ayrıldığı, 100 ayrı evin de hazırlandığı belirtilerek “Eşsiz kasabamız harabeye dönüşüyor” denildi.
Uygulama kapsamında önceliğin çocuklu genç ailelere verileceği ve ücretsiz evlerin yanında bu ailelere 1,000 euro hediye verileceği vurgulandı. Evlerde öncelik sahibi olmak isteyenlerin tamirat için belediyeye 5 bin Euro vermesi isteniyor. Evlerin tamiri tamamlandıktan sonra ise bu paranın iade edileceği belirtiliyor.
Sicilya’nın başkenti Palermo’ya 90 kilometre uzaklığında yer alan adada, genç nüfusun bölgeyi terk etmesine paralel olarak azalan nüfusla mücadele kapsamında ücretsiz evler teklif ediliyor. Belediye'den yapılan açıklamada, olası alıcılar için 10 adet taş evin ayrıldığı, 100 ayrı evin de hazırlandığı belirtilerek “Eşsiz kasabamız harabeye dönüşüyor” denildi.
Uygulama kapsamında önceliğin çocuklu genç ailelere verileceği ve ücretsiz evlerin yanında bu ailelere 1,000 euro hediye verileceği vurgulandı. Evlerde öncelik sahibi olmak isteyenlerin tamirat için belediyeye 5 bin Euro vermesi isteniyor. Evlerin tamiri tamamlandıktan sonra ise bu paranın iade edileceği belirtiliyor.
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5