Seri katil Rum subayı bir kurbanını işkence ile öldürmüş

GÜNEY Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Muhafız Ordusu'nda görevli teğmen Nikos Metaksas’in kurbanlarından 35 yaşındaki Nepalli Asmita Khadka Bista'ya işkence yaptığı ortaya çıktı.

Rum medyasına göre; normalde kadınları boğarak öldüren Metaksas, Asmita Khadka Bista'da farklı bir yöntem kullandı. Bista'nın üzerinde yapılan incelemelerde, 'bıçaklama ve kurşun izlerine' de rastlandı. Haberlere göre; Bista ile birlikte olan Rum Subayı, daha sonra kadına işkence yaptı ve onu öldürdü.

Gazeteler, "Metaksas cinayetleri sırasında belirli bir modelle öldürme yapmadı" yorumunu yaptı.

SAHTE İSİMLE ESKORT SİTELERİNDE

Rum Emniyet Müdürlüğü de, olaylarla ilgili kendilerine onlarca şikâyetin geldiğini ve bunların titizlikle incelendiğini açıkladı. Rum medyası, gelişmeyi 'yağmur gibi şikâyet geliyor' başlıkları ile okurlarına aktardı. Metaksas'ın sahte isimlerle Eskort sitelerinden de birçok kadınla konuştuğu belirlendi. Rum polisinin, 'seri katil'in konuştuğu kadınların yaşayıp yaşamadığını araştırdığı kaydedildi.

GÖLDE SÜTYEN BULUNDU

Aramaların yoğun olarak devam ettiği, 'Kırmızı Göl' olarak bilinen bölgede ise dün bir kadın sütyeni bulundu. Sütyenin inceleneceği ve gölde bulunan 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’ya mı yoksa başka bir kadına mı ait olduğunun araştırılacağı kaydedildi.

Rum Emniyet Müdürlüğü de, görevli polislerin, kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının incelenmesi çalışması başlattığı ifade edildi. Araştırmalar için üç müfettiş atandı.