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Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu...
DIŞ HABERLER 15.10.2019, 17:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekâtımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.
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