Şentop, Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı yeri gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’daki temasları sırasında Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı yeri ve bu bölgedeki şapeli gezdi.

Novi Sad kentinin Karlofça kasabasına uğrayan Şentop ve beraberindeki heyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da geri çekilmeye başladığı tarih olarak görülen 1699 Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı alanı ve bu bölgedeki şapeli gezdi.

Novi Sad şehrindeki ikinci durak ise bölgenin en büyük kalelerinden biri olan Petervaradin Kalesi’ydi. Şentop ve beraberindeki vekiller görevlilerden gezdikleri yerlere ilişkin bilgiler alırken hatıra fotoğrafı çektirdi.